В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор " Исполнительный директор " Нафтогаза Юрий Витренко опубликовал юмористическую картинку после появления сообщений о новых предложениях " Газпрома " по транзиту газа.

Топ-менеджер украинской компании разместил в фейсбуке мем с надписью: "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения".

"Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза", - пошутил он.

Позже представители украинской стороны сообщили, что получили предложение, и пообещали ответить в ближайшее время.

Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый. В Москве отмечают, что подписание соглашения возможно после отказа сторон от претензий друг к другу в международном арбитраже, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства украинской компании об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

Ранее российская сторона предложила обнулить взаимные претензии. В "Нафтогазе" отказались, однако заявили о готовности рассмотреть другие пути налаживания диалога