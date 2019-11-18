В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко опубликовал юмористическую картинку после появления сообщений о новых предложениях "Газпрома" по транзиту газа.
Топ-менеджер украинской компании разместил в фейсбуке мем с надписью: "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения".
"Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза", - пошутил он.
Позже представители украинской стороны сообщили, что получили предложение, и пообещали ответить в ближайшее время.
Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый. В Москве отмечают, что подписание соглашения возможно после отказа сторон от претензий друг к другу в международном арбитраже, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства украинской компании об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
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Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
Ранее российская сторона предложила обнулить взаимные претензии. В "Нафтогазе" отказались, однако заявили о готовности рассмотреть другие пути налаживания диалога
В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
6 ноября, 16:54Сказано в эфире"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.