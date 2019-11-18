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РИА Новости

Эксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем

19:32 18.11.2019
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© Фото : Аймарс МедиаЭксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
Эксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
© Фото : Аймарс Медиа
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Приморский край, Новгородская область, Бурятия, Москва и Ростовская область возглавили ТОП-30 рейтинга "Гонка регионов: Кто скорее привлечет инвесторов, туристов и покупателей из Китая?", подготовленного группой iMARS.
Результаты исследования представили на панельной дискуссии "Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем" , которая состоялась в понедельник в МИА "Россия Сегодня".
В первую десятку рейтинга ТОП-30 также вошли Новосибирская и Астраханская область, Красноярский край, Пензенская и Оренбургская область. Регионы оценивали по результатам кабинетного исследования, сбора информации из открытых источников и по результатам анкетирования представителей институтов регионального развития в рамках структур региональных органов исполнительной власти (РОИВ) внутри каждого региона.

Регионы разные — проблема общая

Торговый оборот между Россией и Китаем в этом году может превысить 110 миллиардов долларов, а к 2025 году - 200 миллиардов долларов. Пока в структуре российского экспорта доминирует углеводородное сырье, говорится в исследовании.
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"Товарооборот по-прежнему остается сырьевым. Нет того объема экспорта товаров и услуг, нет того объема товаров агропромышленного комплекса, которые могут вывести кооперацию наших стран на новый уровень. И мы думаем, что не последнюю роль в этом играет китайская специфика. Это доминирующие позиции госсектора в экономике, высокая конкуренция - все крупные международные компании уже работают в Китае, не последний фактор - языковой барьер. У КНР много особенностей ведения бизнеса, правовая система, регулирование, бизнес-этикет. А также взаимный дефицит знаний о Китае и о России. При этом все программы, которые реализуются в регионах и на федеральном уровне, не имеют специальной заточки на Китай", - поделился результатами исследования руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев.
По его мнению, если российские компании хотят попасть в Китай, им необходимо соблюсти целый ряд правил построения коммуникации с китайским покупателем.

"Важно наладить прямые каналы коммуникации. Для китайцев, помимо их прямого общения с бизнесом, важна прямая точка выхода на институт развития или правительство региона. Также необходимы консультанты со знанием китайского. Нужна отработка механизма заочного участия региональных экспортеров в выставках или бизнес-миссиях в КНР. Сейчас многие действуют неэффективно. Обязательное требование - аккаунты в китайских соцсетях, адаптированные сайты, нужно жить в Digital. Если вас нет в интернете – для китайцев вас не существует", - подчеркнул Чигадаев.

Комментируя итоги исследования коммуникационной готовности регионов, руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев рассказал, что далеко не всем регионам одинаково нужна коммуникация с КНР. Есть регионы с большой заинтересованностью в китайском рынке, а есть те, для кого более логично выстраивание отношений, например, с европейским рынком.
"Регионы - соседи Китая, у которых давний опыт коммуникации, они предсказуемо владеют этими инструментами, о них знают, и поэтому они оказываются в пятерке лидеров. Есть Москва, которая стоит отдельно со своими возможностями. Но при этом, есть такие регионы как Новгород, который вроде бы далеко, но интуитивно понимает, что есть инструменты, которые можно задействовать, чтобы построить эффективную коммуникацию, даже не будучи соседом Китая и не имея ресурсов Москвы. Для меня это главный вывод исследования", - заключил Габуев.

Одна на всех

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в ходе дискуссии заявил, что нужно создавать платформу с едиными правилами на федеральном уровне, активно привлекая к работе институты развития и профильные министерства.
© Аймарс МедиаЭксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
Эксперты оценили готовность российских регионов к работе с Китаем
© Аймарс Медиа
"Сначала нужно переговоры вести на политическом уровне. Я в этом смысле оптимист, потому что доля государства в российской экономике сопоставима с долей государства в китайской экономике. Китай реализует сухопутную версию проекта "Один пояс - один путь". В центре внимания здесь должны быть такие форматы как сопряжение китайского проекта с Евразийским экономическим союзом. А это совершенно другая логика работы, которая аккумулирует смежные сервисы для регионов. Нужно не в одиночку дружить с Китаем, вся территория должна быть интересна, то есть не отдельно Челябинск или Оренбург, Астрахань или Омск. А, например, логика взаимодействия российских, казахстанских региональных экономик должна быть бесшовной, в ней должны быть ликвидированы все стыки, эти территории должны быть действительно единым экономическим пространством", - подытожил Наумов.
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