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РИА Новости

Минэнерго высоко оценило готовность "Т Плюс" к прохождению зимы

19:23 18.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики РФ оценила готовность "Т Плюс" к прохождению осенне-зимних максимумов нагрузок как высокую, следует из пресс-релиза компании.

"По всем объектам генерации "Т Плюс" выставлены оценки "Готов" или "Готов с условиями". Совокупный индекс готовности компании зафиксирован на уровне 0,99. На основе приказа Минэнерго "Т Плюс" получит паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов", - сообщает компания.

Заместитель гендиректора "Т Плюс" Борис Архипов также отметил, что в компании высоко оценивают вхождение в текущий отопительный сезон, и моментов, которые мешали бы включению отопления или вызывали необходимость его отложить, не возникло.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
Ульяновск. Архивное фото
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