Минэнерго высоко оценило готовность "Т Плюс" к прохождению зимы

"По всем объектам генерации "Т Плюс" выставлены оценки "Готов" или "Готов с условиями". Совокупный индекс готовности компании зафиксирован на уровне 0,99. На основе приказа Минэнерго "Т Плюс" получит паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов", - сообщает компания.

Заместитель гендиректора "Т Плюс" Борис Архипов также отметил, что в компании высоко оценивают вхождение в текущий отопительный сезон, и моментов, которые мешали бы включению отопления или вызывали необходимость его отложить, не возникло.