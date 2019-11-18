Собственные доходы бюджета Калужской области выросли на 8% в 2019 году

"Когда мы говорим о доходной базе, то всегда должны называть две цифры: одна цифра - наши собственные доходы, то, что мы сами заработали. Эта цифра - то, что зависит от нас самих, результат нашей работы. И вторая цифра - это то, что к нам приходит из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников… это совершенно не имеет никакого отношения к доходам бюджета, зависящим непосредственно от результатов нашей экономической деятельности", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что для понимания эффективности региональной экономики важно понимать различие двух составляющих доходной части бюджета.