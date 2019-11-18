Собственные доходы бюджета Калужской области выросли на 8% в 2019 году

КАЛУГА, 18 ноя - РИА Новости. Собственные доходы бюджета Калужской области в 2019 году выросли на 8% и составили 52,8 миллиарда рублей, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.
В понедельник под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального правительства.
Валентина Авдеева рассказала, что в целом доходы региональной казны на 2019 год увеличиваются на 8,7 миллиарда рублей.
"Когда мы говорим о доходной базе, то всегда должны называть две цифры: одна цифра - наши собственные доходы, то, что мы сами заработали. Эта цифра - то, что зависит от нас самих, результат нашей работы. И вторая цифра - это то, что к нам приходит из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников… это совершенно не имеет никакого отношения к доходам бюджета, зависящим непосредственно от результатов нашей экономической деятельности", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что для понимания эффективности региональной экономики важно понимать различие двух составляющих доходной части бюджета.
"Собственные доходы растут на 4,8 миллиарда рублей и составят 52,8 миллиарда рублей, рост по отношению к прошлому году составит 8%", - сообщила Авдеева.
По ее словам, общий объем доходов областного бюджета в 2019 году составит 65,8 миллиарда рублей.