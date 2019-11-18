Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о "сердечной" встрече с главой ФРС Джеромом Пауэллом.
Ранее Трамп резко критиковал главу регулятора и даже изыскивал пути снять его с должности.
"Только что закончил очень хорошую и сердечную встречу в Белом доме с Джеем Пауэллом из Федерального Резерва. Все было обсуждено, включая процентные ставки, отрицательные процентные ставки, низкую инфляцию, ослабление, укрепление доллара и его влияние на производство, торговлю с Китаем, ЕС и другими и так далее", - написал Трамп в своем Twitter.
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