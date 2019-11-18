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РИА Новости

Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией

19:06 18.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховЗаместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя правительства РФ Константина Чуйченко главой организационного комитета по проведению перекрестных годов РФ и Киргизии в 2020 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизской Республикой провести в 2020 году Год РФ в Киргизской Республике и Год Киргизской Республики в РФ", - говорится в тексте документа.
Согласно распоряжению, правительство РФ должно оказывать содействие в работе оргкомитета по подготовке и проведению годов.
Также в документе указывается, что главой оргкомитета станет заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко.
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Константин ЧуйченкоВладимир ПутинРоссияКиргизияПолитика
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