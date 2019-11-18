Астрономы выяснили, какие кометы занесли на Землю органику

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Японские астрономы обнаружили в составе кометы Джакобини — Циннера сложные органические молекулы. Возможно, подобные ей тела занесли на Землю готовые кирпичики будущей жизни. Результаты исследования Японские астрономы обнаружили в составе кометы Джакобини — Циннера сложные органические молекулы. Возможно, подобные ей тела занесли на Землю готовые кирпичики будущей жизни. Результаты исследования опубликованы на сайте Корнеллского университета, а также в журнале Ikarus.

Комета Джакобини — Циннера (официальное название 21P/Giacobini-Zinner или 21P/GZ) принадлежит семейству Юпитера. Она обращается вокруг Солнца за 6,6 года. С ней связан метеорный поток Драгониды, наблюдаемый обычно в начале октября.

21P/GZ относится к типу комет GZ, объединяющему не более 6 процентов всех обследованных комет Солнечной системы. Объекты этого типа отличаются составом летучих компонентов. Предполагают, что они произошли из какого-то другого региона протопланетного диска, чем все остальные кометы.

Астрономы под руководством Такафуми Оотсубо (Takafumi Ootsubo) из Института космоса и астронавтики Японского агентства аэрокосмических исследований (ISAS/JAXA) 5 июля 2005 года, когда комета находилась на расстоянии 1,04 астрономической единицы от Солнца, около своего перигелия, изучили ее с помощью телескопа "Субару" на острове Гавайи.

Исследование включало визуальные и инфракрасные спектроскопические наблюдения с использованием спектрометра COMICS. Полученный спектр 21P/GZ показывает пики эмиссии кристаллических силикатных зерен, которые обычно наблюдаются и в других кометах. Кроме того ученые обнаружили в спектре особенности инфракрасного излучения, указывающие на обогащенность сложными органическими молекулами.

По мнению исследователей, это могут быть алифатические или ароматические углеводороды с примесью атомов азота или кислорода. При этом массовая доля кристаллических силикатов в комете является типичной для большинства комет. Учитывая то, что для образования сложных органических молекул требуется теплая среда с высокой энергией частиц, ученые предполагают, что 21P/GZ возникла из околопланетного диска гигантской планеты, например, Юпитера или Сатурна, где обстановка была теплее, чем в типичной кометообразующей области, расположенной на расстоянии от 5 до 30 астрономических единиц от Солнца.

Кометы — это фрагменты вещества ранней Солнечной системы, которые состоят в основном из льда и пыли. Но, оказывается, что кометы из околопланетных дисков, подобные 21P/GZ, могут быть обогащены сложными органическими веществами.

Считается, что кометные и метеоритные потоки могли на начальных стадиях развития Земли доставить на нашу планету воду. Теперь же можно предполагать, что помимо воды эти мелкие ледяные тела могли занести и сложные органические молекулы, такие как аминокислоты.