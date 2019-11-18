Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Спикер Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган восстановил работу после того, как спецназ разогнал протестующих , которые блокировали входы в здание.

"Парламент восстановил работу... Определенные силы применили деструктивные силы и вышли за рамки закона, заблокировав парламент", - заявил Талаквадзе на заседании бюро парламента.

Он взял в руки цепь и замок, которыми были закрыты двери парламента, отметив, что символично возвращает эти предметы оппозиционерам в доказательство того, что никто не сможет организовать перевороты в стране.