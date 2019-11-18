Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства

"Программа (согласованных действий РФ и Белоруссии в области внешней политики - ред.) является неотъемлемой составной частью нашего общего двухстороннего сотрудничества и действительно направлена на дальнейшее углубление интеграции между нашими государствами в рамках Союзного государства… Это будет уже одиннадцатая программа, это говорит о том, что такая практика оправдывается и подобная "сверка часов" по проведению встреч, консультаций, согласованных действий на различных международных площадках оправдывает себя", - сказал глава МИД Белоруссии.