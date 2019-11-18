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РИА Новости

Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства

18:46 18.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва и Минск намерены и дальше углублять работу по интеграции в рамках Союзного государства, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам заседания коллегий российского и белорусского МИД.
"Программа (согласованных действий РФ и Белоруссии в области внешней политики - ред.) является неотъемлемой составной частью нашего общего двухстороннего сотрудничества и действительно направлена на дальнейшее углубление интеграции между нашими государствами в рамках Союзного государства… Это будет уже одиннадцатая программа, это говорит о том, что такая практика оправдывается и подобная "сверка часов" по проведению встреч, консультаций, согласованных действий на различных международных площадках оправдывает себя", - сказал глава МИД Белоруссии.
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Союзное государствоВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
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