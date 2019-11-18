Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Ротару с 1973 года практически ежегодно участвовала в российском музыкальном конкурсе "Песня года", однако в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
"София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у нее не было выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям", — сказал Пригожин в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Продюсер отметил, что артистка любит российскую публику и планирует выступить в этом году на "Песне года" и фестивале "Легенды ретро FM" не ради заработка.
"Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью", — отметил он.
Также Пригожин выразил сожаление, что артистов втягивают в политику.
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