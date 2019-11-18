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РИА Новости

Сотрудники МЧС в Кургане спасли из полыньи 81-летнюю пенсионерку

18:39 18.11.2019 (обновлено: 19:32 18.11.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС в Кургане спасли из полыньи 81-летнюю пенсионерку
Сотрудники МЧС в Кургане спасли из полыньи 81-летнюю пенсионерку
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС в Кургане спасли из полыньи 81-летнюю пенсионерку
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Курганские спасатели извлекли из полыньи на реке Тобол 81-летнюю пенсионерку, которая пробыла в ледяной воде почти 15 минут, пострадавшую сразу же передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Восемнадцатого ноября на пульт поисково-спасательной службы Курганской области поступил тревожный звонок. Очевидец сообщил, что пенсионерка решила перейти реку Тобол по неокрепшему льду и провалилась", - сказал собеседник агентства.
Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели облачились в гидрокостюмы, на ходу обсуждая тактику дальнейших действий. Двое из них подползли к полынье и вызволили из ледяной воды 81-летнюю женщину. Спасенную пенсионерку уложили на щит и вытянули по льду на берег. Уже в теплом автомобиле спасатели сняли с замерзшей пострадавшей мокрую верхнюю одежду и выдвинулись навстречу медицинским работникам, ожидавшим на берегу.
"Пожилая женщина пробыла в воде около 15 минут. Когда она провалилась в полынью, верхняя одежда в воде надулась воздушным пузырем, послужив спасательным жилетом. Это обстоятельство и помогло пожилой женщине остаться на плаву в ледяной воде, которая моментально перехватывает дыхание и сковывает тело", - отметил представитель ведомства, добавив, что оперативные и профессиональные действия спасателей позволили избежать трагедии.
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МЧС РФКурганПроисшествия
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