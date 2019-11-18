Сотрудники МЧС в Кургане спасли из полыньи 81-летнюю пенсионерку

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Курганские спасатели извлекли из полыньи на реке Тобол 81-летнюю пенсионерку, которая пробыла в ледяной воде почти 15 минут, пострадавшую сразу же передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"Восемнадцатого ноября на пульт поисково-спасательной службы Курганской области поступил тревожный звонок. Очевидец сообщил, что пенсионерка решила перейти реку Тобол по неокрепшему льду и провалилась", - сказал собеседник агентства.

Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели облачились в гидрокостюмы, на ходу обсуждая тактику дальнейших действий. Двое из них подползли к полынье и вызволили из ледяной воды 81-летнюю женщину. Спасенную пенсионерку уложили на щит и вытянули по льду на берег. Уже в теплом автомобиле спасатели сняли с замерзшей пострадавшей мокрую верхнюю одежду и выдвинулись навстречу медицинским работникам, ожидавшим на берегу.