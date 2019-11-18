Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T19:38Z
https://ria.ru/20191118/1561087102.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_0:463:2818:2048_1036x0_80_0_0_d45a4467864c0b01635609816f7bf71a.jpg
РИА Новости

Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину

18:33 18.11.2019 (обновлено: 19:38 18.11.2019)
1502
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 18 ноя — РИА Новости. Полицейский в Костромской области, который в течение четырех месяцев выписывал штрафы за появление в общественном месте в нетрезвом виде умершему мужчине, стал фигурантом уголовного дела, сообщает в понедельник прокуратура региона.
Нарушения закона были выявлены в ходе прокурорской проверки деятельности отдела полиции "Шарьинский".
"Проверка выявила факты составления сотрудником межмуниципального отдела полиции в период июля-октября 2019 года трех фиктивных протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), на основании которых житель города Шарьи необоснованно привлечен к административной ответственности в виде штрафов", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина, что подтверждается документально, скончался в июне 2019 года.
Конверт
8 ноября, 12:11
В Британии девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ
"В настоящее время (в отношении полицейского. — Прим. ред.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
144842164
Обсудить 5
Костромская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния