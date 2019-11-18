Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину

ВОРОНЕЖ, 18 ноя — РИА Новости. Полицейский в Костромской области, который в течение четырех месяцев выписывал штрафы за появление в общественном месте в нетрезвом виде умершему мужчине, стал фигурантом уголовного дела, сообщает в понедельник прокуратура региона.
Нарушения закона были выявлены в ходе прокурорской проверки деятельности отдела полиции "Шарьинский".
"Проверка выявила факты составления сотрудником межмуниципального отдела полиции в период июля-октября 2019 года трех фиктивных протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), на основании которых житель города Шарьи необоснованно привлечен к административной ответственности в виде штрафов", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина, что подтверждается документально, скончался в июне 2019 года.
"В настоящее время (в отношении полицейского. — Прим. ред.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.