Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину

Нарушения закона были выявлены в ходе прокурорской проверки деятельности отдела полиции "Шарьинский".

По данным прокуратуры, мужчина, что подтверждается документально, скончался в июне 2019 года.

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В Британии девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ

"В настоящее время (в отношении полицейского. — Прим. ред.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.