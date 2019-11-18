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РИА Новости

В Воркуте будут судить обвиняемых во взрывах на шахте в 2016 году

18:32 18.11.2019 (обновлено: 18:36 18.11.2019)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвиняемые во взрывах на воркутинской шахте в 2016 году, которые унесли 36 жизней, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Завершено расследование по уголовному делу о взрывах в горных выработках шахты "Северная" в городе Воркуте Республики Коми... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Петренко.

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Отмечается, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 14 человек. Среди обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности технический директор компании-владельца выработки "Воркутауголь" Денис Пайкин, директор шахты Михаил Тимофеев, главный инженер, а также командир горноспасательного отряда. Кроме того, местный чиновник Ростехнадзора обвиняется в халатности – по мнению СК РФ, он закрывал глаза на систематические нарушения правил безопасности на шахте.
Взрывы на "Северной" прогремели 25 и 28 февраля 2016 года, по словам Петренко, из-за стремления руководства шахты во что бы то ни стало выполнить план. Чтобы добыча шла максимально интенсивно, ряд систем безопасности был отключен, выработки не проветривались, из-за чего там скопилось огромное облако метана. Взрыв, унесший жизни 30 человек, произошел из-за короткого замыкания.
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Командир горноспасателей, по мнению СК РФ, знал, что в шахте находиться небезопасно, возможен новый взрыв, но все равно запустил туда своих людей. При новом взрыве погибли шестеро горноспасателей.
Фигуранты виновными себя не считают, за исключением заместителя начальника участника аэрологической безопасности Александра Халиченко, который "дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте", отметили в СК.
В генеральной прокуратуре РФ добавили, что в результате аварии 16 шахтеров получили травмы различной степени тяжести. Размер материального ущерба превысил 1,7 миллиарда рублей.
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Светлана ПетренкоДенис ПайкинСледственный комитет РФРостехнадзорВоркутаРоссияПроисшествия
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