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РИА Новости

Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта

18:30 18.11.2019 (обновлено: 19:36 18.11.2019)
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Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Адвокат водителя, который зарезал пешехода в Мытищах, назвал произошедшее "роковой случайностью". Об этом сообщил телеканал "360".
По словам юриста, пешеход был нетрезв и переходил дорогу в неположенном месте. Он также оскорблял его подзащитного и нанес ему удар по лицу. После этого 68-летний водитель ударил его ножом и уехал с места происшествия.
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Адвокат добавил, что его подзащитный "пытался отпугнуть пешехода и не хотел его убивать".
"Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей", — отметил юрист.
Следствие считает, что днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошел конфликт. Водитель ударил пешехода ножом в шею. Мужчина скончался. Подозреваемого задержали. Он оформил явку с повинной.
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Московская областьМытищиПроисшествия
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