Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта

По словам юриста, пешеход был нетрезв и переходил дорогу в неположенном месте. Он также оскорблял его подзащитного и нанес ему удар по лицу. После этого 68-летний водитель ударил его ножом и уехал с места происшествия.
1 ноября 2018, 14:42В Москве пешехода убило отлетевшим колесом
Адвокат добавил, что его подзащитный "пытался отпугнуть пешехода и не хотел его убивать".
"Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей", — отметил юрист.
Следствие считает, что днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошел конфликт. Водитель ударил пешехода ножом в шею. Мужчина скончался. Подозреваемого задержали. Он оформил явку с повинной.