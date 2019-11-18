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Религия и мировоззрение
2019-11-18T18:21Z
https://ria.ru/20191118/1561085283.html
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РИА Новости

Затулин рассказал о поведении греческих депутатов на Ассамблее православия

18:21 18.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 18 ноя – РИА Новости. Греция на секретариате Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) пыталась всячески уйти от обсуждения раскола на Украине, сообщил председатель комиссии по международным делам МАП, депутат Госдумы Константин Затулин российским журналистам.
Секретариат проходил в Афинах 14-15 ноября.
"Была попытка уйти от этих вопросов. Она немножко в странную форму была обличена. Один за другим выступали греческие руководители ассамблеи, которые говорили, что "мы же политическая организация, мы не можем это обсуждать". Я ответ вынужден был сказать – тогда давайте проведем дискуссию, что такое политика. Это то, что волнует людей или то, что вообще относится к сфере чистой теории? Мы же не можем сказать – знаете, мы политическая организация, но вот у нас происходит крупнейшее событие в жизни православия сегодня, которое может отразиться на будущем всего православия, а мы это обсуждать не будем ради сохранения хороших отношений между собой", - рассказал Затулин.
"Я за хорошие отношения между собой, но я за то, чтобы у каждого была возможность высказаться и на этом основании прийти к какому-то компромиссу. Если мы не будем по этому поводу высказываться, то ничего хорошего не произойдет. По этому поводу неизбежно будут высказываться противники нашего единства православия, они будут действовать, а мы будем накладывать на себя епитимью, самоограничения. Это неправильно", - считает он.
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По мнению Затулина, греки пытаются "защищать честь запятнанного мундира" и сделали все, чтобы украинский раскол не обсуждался и на скандальной ассамблее МАП в Тбилиси. Именно это и стало причиной срыва тбилисского заседания, полагает он.
Летом этого года радикалы сорвали сессию МАП в Тбилиси. Они выступили против участия российских делегатов в сессии МАП, захватили здание парламента. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.
"В 2018 году патриарх Варфоломей стал инициатором раскола между русским православием и вселенским патриархатом. И это отразилось, в том числе, и на состоянии наших греческих участников ассамблеи, потому что они не могут не поддержать своего патриарха Варфоломея. Они не являлись инициаторами, но они оказались в ситуации, когда они вынуждены защищать честь мундира. А поскольку этот мундир, очевидно оказался, с моей точки зрения, запятнанным всей историей на Украине с расколом, то им очень не хотелось допустить обсуждение в общем присутствии этих тем, в том числе и в Тбилиси", - сказал Затулин.
"Конечно, это (обсуждение) было бы некомфортно для греческой части, прежде всего, и она приняла определенные меры, которые российская делегация, а точнее - ее руководитель, не в должной мере оценили", - сказал депутат.
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Он пояснил, что имеет в виду приглашение в Тбилиси делегации Верховной Рады Украины, уже распущенной указом президента Владимира Зеленского.
"Выборы еще не прошли, но Рада была уже распущена, а от имени Межпарламентской ассамблеи приглашает Верховную Раду формировать делегацию на этот наш саммит в Тбилиси. Украина с 2014 года ни разу не участвовала в МАП. И когда пришло приглашение на конференцию в Тбилиси, (председатель Рады Андрей) Парубий и его команда моментально отреагировали, сформировали делегацию из откровенных русофобов и сторонников раскола во главе с депутатом Виктором Еленским. Они не все по факту приехали в Грузию, но Еленский приехал и сыграл в этом большую роль", - рассказал Затулин.
По его мнению, это было сделано для того, чтобы в случае, если российская делегация начнет поднимать вопросы по Украине, всегда будет получать ответное слово украинская делегация и давать совершенно другую информацию.
"Не желая обсуждать раскол, (греческой стороной) приняты были меры для того, чтобы в случае если российская делегация будет настаивать на этой теме, дать ей отпор. Конечно, я прекрасно понимаю, что ни делегация Греции, ни делегация России, ни даже конкретные депутаты, которые от грузинского парламента представляли его в МАП, не хотели того, что произошло. Они явно никто не желали провала, развала, не злоумышляя против ассамблеи как таковой. Это уже сценарий, написанный не ими. Написан оппозицией в Грузии, оппозицией на Украине, но по содержательной стороне дела они дали слабину в этом вопросе, только чтобы не обсуждать украинский раскол", - сказал Затулин.
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Он уверен, что тему Украины надо обязательно обсудить на МАП, отсутствие этой темы в повестке обесценивает вообще Межпарламентскую ассамблею православия, которая является единственной светской организацией православного мира.
"Если она не будет обсуждать то, что творится в православном мире, тогда ей грош цена", - полагает он.
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Религия и мировоззрениеКонстантин ЗатулинГрецияАфинырелигия
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