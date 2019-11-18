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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о порядке приема металлолома

18:10 18.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПереработка металлолома
Переработка металлолома
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Переработка металлолома. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ивановская облдума внесла в Госдуму законопроект, в котором субъектам РФ предлагается предоставить право определять перечень изделий из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать, а для юрлиц установить условие в виде подтверждающего документа на собственность лома, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных и (или) черных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных и (или) черных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности, согласно перечням разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных и (или) черных металлов, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
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Кроме того, законопроектом определяется, что юрлица и ИП смогут осуществлять обращение с ломом и отходами цветных и черных металлов в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.
Как поясняют авторы инициативы, действующим законодательством предусмотрено, что физлица имеют право сдавать лом в соответствии с перечнем, устанавливающимся регионами, при этом сами регионы таким правом отдельно не наделены.
"За время действия Федерального закона в пункты приема металлолома сданы лом и отходы черных металлов, никому не принадлежащие, находившиеся в свободном доступе. Учитывая, что свободные источники лома и отходов черных металлов (свалки, пустыри) иссякли, граждане совершают кражи лома и отходов черных металлов у собственников. Поэтому совершаются кражи чужого имущества из садоводческих некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих товариществ, членами которых являются в большей своей части малообеспеченные люди, пенсионеры", - говорится в пояснительной записке.
Утверждение указанного перечня позволит органам государственной власти субъекта Российской Федерации, где проблема хищений лома и отходов черных металлов наиболее актуальна, урегулировать правоотношения в сфере оборота лома и отходов черных металлов, полагают разработчики.
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"Каждый субъект Российской Федерации, пользуясь предоставленным Федеральным законом полномочием, установит такой перечень исходя из конкретной ситуации с учетом местной специфики и будет осуществлять контроль за соблюдением установленных требований", - говорится в документе.
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