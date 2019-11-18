В Госдуму внесли проект о порядке приема металлолома

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ивановская облдума внесла в Ивановская облдума внесла в Госдуму законопроект, в котором субъектам РФ предлагается предоставить право определять перечень изделий из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать, а для юрлиц установить условие в виде подтверждающего документа на собственность лома, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчуждение лома и отходов цветных и (или) черных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных и (или) черных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности, согласно перечням разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных и (или) черных металлов, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в проекте закона.

Кроме того, законопроектом определяется, что юрлица и ИП смогут осуществлять обращение с ломом и отходами цветных и черных металлов в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.

Как поясняют авторы инициативы, действующим законодательством предусмотрено, что физлица имеют право сдавать лом в соответствии с перечнем, устанавливающимся регионами, при этом сами регионы таким правом отдельно не наделены.

"За время действия Федерального закона в пункты приема металлолома сданы лом и отходы черных металлов, никому не принадлежащие, находившиеся в свободном доступе. Учитывая, что свободные источники лома и отходов черных металлов (свалки, пустыри) иссякли, граждане совершают кражи лома и отходов черных металлов у собственников. Поэтому совершаются кражи чужого имущества из садоводческих некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих товариществ, членами которых являются в большей своей части малообеспеченные люди, пенсионеры", - говорится в пояснительной записке.

Утверждение указанного перечня позволит органам государственной власти субъекта Российской Федерации, где проблема хищений лома и отходов черных металлов наиболее актуальна, урегулировать правоотношения в сфере оборота лома и отходов черных металлов, полагают разработчики.