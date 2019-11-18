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РИА Новости

Все входы в грузинский парламент разблокировали

18:09 18.11.2019 (обновлено: 18:13 18.11.2019)
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© REUTERS / Irakli GedenidzeСотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
© REUTERS / Irakli Gedenidze
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Все входы в парламент Грузии разблокированы, законодательный орган может работать без помех, сообщило в понедельник грузинское МВД.
"В результате проведенных мероприятий полицейских сил МВД Грузии, искусственно созданные барьеры у входа в парламент очищены. Все входы в здание парламента свободны, законодательный орган может работать без помех", - говорится в сообщении МВД.
Ведомство отмечает, что на прилегающих к парламенту территориях продолжаются работы по очистке от мусора. Бригады патрульной полиции остаются на проспекте Руставели для обеспечения порядка.
В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси.
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Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
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