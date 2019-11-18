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РИА Новости

Москва призвала Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений

18:05 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, в том числе по возможной депортации его жителей, а также не надеяться на пересмотр минских соглашений, сообщил в понедельник полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Эти заявления прозвучали на фоне новостей о подготовке саммита в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), который запланирован на 9 декабря.
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"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - заявил Грызлов.
"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков. Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", - подчеркнул российский полпред.
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