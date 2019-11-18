Москва призвала Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений

Эти заявления прозвучали на фоне новостей о подготовке саммита в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), который запланирован на 9 декабря.

"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - заявил Грызлов.

"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков. Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", - подчеркнул российский полпред.