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РИА Новости

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

18:00 18.11.2019 (обновлено: 19:29 18.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.

"Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус", — сказал Черников на Всероссийском форуме "Я выбираю ЮИД" ("Юный инспектор движения").

По его словам, идея заключается в том, чтобы подросток не три месяца изучал правила дорожного движения, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автомобильных школах.
Как сообщали в ГИБДД, концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона. В частности, речь идет об участии детей от восьми лет.
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ГосавтоинспекцияМихаил ЧерниковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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