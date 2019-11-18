В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

"Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус", — сказал Черников на Всероссийском форуме "Я выбираю ЮИД" ("Юный инспектор движения").