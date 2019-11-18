В Госбюро Украины создали подразделение по расследованию дел Евромайдана

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Отдельное подразделение по расследованию дел, связанных с "евромайданом", создали в Государственном бюро расследований Украины, сообщила в понедельник пресс-служба бюро.
Ранее заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что с 20 ноября прокуратура теряет право на досудебное расследование, и сообщил, что в Генпрокуратуре надеются, что в Госбюро расследований будет создано спецуправление следователей по делам "евромайдана". Также он отметил, что по делам "евромайдана" нужно расследовать около 3 тысяч эпизодов.
"В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Новосозданный следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы "дел Майдана" и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств", - говорится в сообщении.
Как отмечается, создание подразделения стало возможным за счет перераспределения и сокращения должностей в других структурных подразделениях Госбюро расследований.
Ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана".
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.