В Госбюро Украины создали подразделение по расследованию дел Евромайдана

"В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Новосозданный следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы "дел Майдана" и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств", - говорится в сообщении.