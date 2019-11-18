Макрон поприветствовал передачу задержанных кораблей Украине

ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своими российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал передачу Россией Украине трех военных кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.
"Президент Республики приветствовал известие о возвращении Украине трех кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике.
Сообщается, что два лидера обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате, который пройдет в Париже 9 декабря.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.