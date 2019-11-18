Макрон поприветствовал передачу задержанных кораблей Украине

ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своими российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал передачу Россией Украине трех военных кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.

"Президент Республики приветствовал известие о возвращении Украине трех кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Россией и Украиной", - говорится в коммюнике.

Сообщается, что два лидера обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате, который пройдет в Париже 9 декабря.