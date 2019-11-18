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РИА Новости

РНКБ начал процедуру присоединения Крайинвестбанка

17:50 18.11.2019 (обновлено: 17:51 18.11.2019)
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© Фото : Российский национальный коммерческий банкЗдание Российского национального коммерческого банка в Симферополе
Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе
© Фото : Российский национальный коммерческий банк
Здание Российского национального коммерческого банка в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Крупнейший банк Крыма РНКБ начал процедуру присоединения Крайинвестбанка, сообщил ЦБ РФ в понедельник.
"Кредитная организация "Российский национальный коммерческий банк"... уведомляет о начале процедуры реорганизации "РНКБ Банк" (ПАО) в форме присоединения к нему публичного акционерного общества "Краснодарский краевой инвестиционный банк" (Крайинвестбанк)", - говорится в сообщении ЦБ.
В середине июля председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин говорил, что юридическое и техническое присоединение Крайинвестбанка к крымскому РНКБ пройдет до конца текущего года, банк утратит свой бренд и будет работать под брендом санатора-РНКБ. АСВ предоставило РНКБ 27,9 миллиарда рублей для проведения санации.
РНКБ в декабре 2015 года взял на санацию Крайинвестбанк, попавший в санкционный список США. ЦБ тогда сообщал, что РНКБ получит финансовую помощь, достаточную для санации банка, но не озвучивал точную сумму. Только через 11 месяцев РНКБ фактически приступил к оздоровлению банка - в ноябре 2016 года РНКБ выкупил за 100 миллионов рублей допэмиссию его акций, став собственником более 99% уставного капитала Крайинвестбанка.
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