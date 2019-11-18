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РИА Новости

Россия надеется на помощь Франции в ходе саммита в "нормандском формате"

17:44 18.11.2019 (обновлено: 18:43 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Париж предпримет все усилия, чтобы избежать каких-либо двусмысленностей относительно предстоящего нормандского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегии министерств иностранных дел России и Республики Беларусь.
Сергей Лавров на фоне флагов стран-участниц Нормандского формата
15:51
В России и на Украине поделились ожиданиями от "нормандского саммита"
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сергей ЛавровМИД РФАнгела МеркельФранцияБелоруссияПарижУкраинаВ мире
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