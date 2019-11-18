Россия надеется на помощь Франции в ходе саммита в "нормандском формате"

"Мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам коллегии министерств иностранных дел России и Республики Беларусь.