В МИД не ждут, что Киев в ответ на возвращение кораблей ВМС отдаст "Норд"

"Это совершенно разные категории, совершенно разные вещи, поэтому нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва в ответ на возвращение Украине трех ранее задержанных за нарушение границы РФ кораблей возврат сейнера "Норд".
"Насколько я знаю, они выставили его (сейнер "Норд"- ред.) на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели", - уточнил замглавы МИД РФ.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Россия в понедельник передала украинской стороне задержанные корабли.