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РИА Новости

В МИД не ждут, что Киев в ответ на возвращение кораблей ВМС отдаст "Норд"

17:38 18.11.2019 (обновлено: 18:07 18.11.2019)
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© Фото : ДП "СЕТАМ"Рыболовецкое судно "Норд"
Рыболовецкое судно Норд
© Фото : ДП "СЕТАМ"
Рыболовецкое судно "Норд". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не ожидает, что в ответ на возращение трех военных кораблей Киев отдаст российское судно "Норд", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это совершенно разные категории, совершенно разные вещи, поэтому нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва в ответ на возвращение Украине трех ранее задержанных за нарушение границы РФ кораблей возврат сейнера "Норд".
"Насколько я знаю, они выставили его (сейнер "Норд"- ред.) на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели", - уточнил замглавы МИД РФ.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.
Рыболовецкое судно Норд
14:01
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Россия в понедельник передала украинской стороне задержанные корабли.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЗадержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"МИД РФВ мире
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