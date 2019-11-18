В МИД не ждут, что Киев в ответ на возвращение кораблей ВМС отдаст "Норд"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не ожидает, что в ответ на возращение трех военных кораблей Киев Россия не ожидает, что в ответ на возращение трех военных кораблей Киев отдаст российское судно "Норд", заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это совершенно разные категории, совершенно разные вещи, поэтому нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва в ответ на возвращение Украине трех ранее задержанных за нарушение границы РФ кораблей возврат сейнера "Норд".

"Насколько я знаю, они выставили его (сейнер "Норд"- ред.) на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели", - уточнил замглавы МИД РФ.

Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Судовладелец, директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял РИА Новости, что также рассчитывает на возвращение сейнера после передачи Украине задержанных кораблей.