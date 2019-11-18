СК проверит данные СМИ о ребенке, который управлял машиной в Татарстане

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о маленьком ребенке, который управлял машиной на большой скорости в Татарстане , сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что в эфире программы на федеральном канале освещалась ситуация в Татарстане, где многодетная мать из Набережных Челнов посадила за руль шестилетнего сына.

"Все факты нарушения прав граждан, озвученные средствами массовой информации, председатель СК России поручил досконально проверить региональным следственным управлениям, на территории которых это произошло, и принять решения в рамках компетенции следственных органов Следственного комитета", - говорится в сообщении.

Региональное следственное управление сообщило, что по данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что женщина ранее уже выкладывала в сеть видеоролик, на котором за рулем был ее другой маленький сын. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку после того, как жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила на странице в соцсети видео, на котором ее маленький сын управляет автомобилем на скорости 130 километров в час. В комментарии к видео многодетная мать, уже не раз становившаяся объектом внимания правоохранительных органов, написала, что гордится тем, что ее дети умеют с легкостью управлять автомобилем.