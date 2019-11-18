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РИА Новости

СК проверит данные СМИ о ребенке, который управлял машиной в Татарстане

17:37 18.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о маленьком ребенке, который управлял машиной на большой скорости в Татарстане, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что в эфире программы на федеральном канале освещалась ситуация в Татарстане, где многодетная мать из Набережных Челнов посадила за руль шестилетнего сына.
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"Все факты нарушения прав граждан, озвученные средствами массовой информации, председатель СК России поручил досконально проверить региональным следственным управлениям, на территории которых это произошло, и принять решения в рамках компетенции следственных органов Следственного комитета", - говорится в сообщении.
Региональное следственное управление сообщило, что по данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что женщина ранее уже выкладывала в сеть видеоролик, на котором за рулем был ее другой маленький сын. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку после того, как жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила на странице в соцсети видео, на котором ее маленький сын управляет автомобилем на скорости 130 километров в час. В комментарии к видео многодетная мать, уже не раз становившаяся объектом внимания правоохранительных органов, написала, что гордится тем, что ее дети умеют с легкостью управлять автомобилем.
В апреле этого года сотрудники ГИБДД уже привлекали женщину к административной ответственности за то, что она выложила в соцсетях ролик, на котором управляла автомобилем с грудным ребенком на руках. По данным ГИБДД, за последние три года автолюбительница 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки детей.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинТатарстанПроисшествия
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