В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

"Заражение вирусом Коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - приводит слова Буйневич агентство "Укринформ" в понедельник.