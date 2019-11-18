В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
"Заражение вирусом Коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - приводит слова Буйневич агентство "Укринформ" в понедельник.
Буйневич призвала руководителей учебных учреждений обязательно отправлять детей на карантин, если заболевает более 30% воспитанников.
По данным агентства, на карантин отправили учащихся одесской школы №63.
Вирусы Коксаки хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Чаще всего заражению подвержены дети в возрасте до 10 лет.
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