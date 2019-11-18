Иерарх: РПЦ реагирует на действия Церквей в отношении ПЦУ "без крайностей"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Принцип взаимодействия с другими поместными церквями, избранный священноначалием Русской православной церкви после признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников, это "путь без крайностей", заявил РИА Новости член Синодальной библейско-богословской комиссии, наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков).

Ранее о признании так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), созданной при участии Константинополя и украинских властей, заявили Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ разорвала евхаристическое (молитвенное) общение с Константинопольским патриархатом и с теми иерархами Элладской церкви (включая ее главу архиепископа Иеронима), которые признали украинский раскол. В отношении Александрийской церкви решение Синодом Московского патриархата пока не обсуждалось.

В православном сообществе существует мнение, что канонический принцип "вступающий в общение с раскольниками сам впадает в раскол" автоматически распространяется на все те Церкви и тех иерархов, которые продолжают участвовать в совместных богослужениях с Константинопольским патриархом Варфоломеем и другими первоиерархами и архиереями, которые его поддержали.

"Каноны – это, действительно, те ориентиры, на которые мы должны смотреть. Но каноны имеют два подхода. С одной стороны, они имеют икономию (снисхождение – ред.), с другой – акривию (строгость – ред.). Но ни с той, ни с другой стороны не должно быть крайности. И тот путь, который предложен сегодня нашим священноначалием, это путь без крайностей. Но путь, одновременно сохраняющий честное отношение к преданию Церкви", - сказал РИА Новости архиепископ Амвросий на просьбу прокомментировать позицию РПЦ.

Он отметил, что в Московском патриархате, естественно, не хотят "порывать со всеми" и "ни в коем случае не объявляют никому войну". "Но мы констатируем антиканонические действия Вселенского патриарха и тех архиереев, которые согласились с этими действиями в силу разных причин", - сказал собеседник агентства.

Говоря о действиях в отношении Элладской церкви, с которой Синод РПЦ не стал полностью запрещать евхаристическое общение, архиепископ Амвросий уточнил, что решение Синода было принято "только в отношении тех архиереев, которые напрямую вступили в евхаристическое общение с людьми, не принадлежащими вообще Христовой Церкви".

"Мне как архиерею тоже приходилось бывать в Греции, общаться со своими собратьями. Я знаю, что там совершенно разные были мнения по украинскому вопросу. Но однажды меня один из элладских митрополитов шокировал своим признанием. Он сказал, что "вы знаете, в жизни Церкви политика всегда играла огромную роль, и мы должны смотреть, какова сегодня политическая конъюнктура, и этой конъюнктурой, соответственно, пользоваться для решения тех или иных вопросов, которые сегодня стоят перед нашей Церковью". Я считаю эту позицию не соответствующей преданию Церкви, циничной даже в какой-то степени", - отметил иерарх.

Он пояснил, что подобная позиция сегодня "наносит удар" по многим верующим на Украине, которые "всегда принадлежали к Христовой Церкви и против которых, к сожалению, поднял свою голову раскольник Филарет и теперь уже умноженные им его адепты".

"Конечно же, то, каким образом мы будем, ориентируясь на каноны Церкви, принимать то или иное решение, зависит от нашего священноначалия. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, есть несколько подходов, но все они должны быть направлены, с одной стороны, на то, чтобы правда была все-таки на первом месте, а с другой стороны, чтобы все-таки и вреда Церкви не было", - заключил представитель РПЦ.