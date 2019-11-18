Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-18T17:19Z
https://ria.ru/20191118/1561081833.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153252/30/1532523055_0:54:1036:637_1036x0_80_0_0_f910cb1b885a686fb54f11bb362ad3f6.jpg
РИА Новости

Иерарх: РПЦ реагирует на действия Церквей в отношении ПЦУ "без крайностей"

17:19 18.11.2019
305
© Фото : Московская духовная академия Русской Православной ЦерквиРектор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий
Ректор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий
© Фото : Московская духовная академия Русской Православной Церкви
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Принцип взаимодействия с другими поместными церквями, избранный священноначалием Русской православной церкви после признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников, это "путь без крайностей", заявил РИА Новости член Синодальной библейско-богословской комиссии, наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков).
Ранее о признании так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), созданной при участии Константинополя и украинских властей, заявили Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ разорвала евхаристическое (молитвенное) общение с Константинопольским патриархатом и с теми иерархами Элладской церкви (включая ее главу архиепископа Иеронима), которые признали украинский раскол. В отношении Александрийской церкви решение Синодом Московского патриархата пока не обсуждалось.
В православном сообществе существует мнение, что канонический принцип "вступающий в общение с раскольниками сам впадает в раскол" автоматически распространяется на все те Церкви и тех иерархов, которые продолжают участвовать в совместных богослужениях с Константинопольским патриархом Варфоломеем и другими первоиерархами и архиереями, которые его поддержали.
"Каноны – это, действительно, те ориентиры, на которые мы должны смотреть. Но каноны имеют два подхода. С одной стороны, они имеют икономию (снисхождение – ред.), с другой – акривию (строгость – ред.). Но ни с той, ни с другой стороны не должно быть крайности. И тот путь, который предложен сегодня нашим священноначалием, это путь без крайностей. Но путь, одновременно сохраняющий честное отношение к преданию Церкви", - сказал РИА Новости архиепископ Амвросий на просьбу прокомментировать позицию РПЦ.
Патриарх Александрийский Феодор II
12 ноября, 15:19Религия и мировоззрение
Признание ПЦУ другими Церквами может продолжиться, считает эксперт
Он отметил, что в Московском патриархате, естественно, не хотят "порывать со всеми" и "ни в коем случае не объявляют никому войну". "Но мы констатируем антиканонические действия Вселенского патриарха и тех архиереев, которые согласились с этими действиями в силу разных причин", - сказал собеседник агентства.
Говоря о действиях в отношении Элладской церкви, с которой Синод РПЦ не стал полностью запрещать евхаристическое общение, архиепископ Амвросий уточнил, что решение Синода было принято "только в отношении тех архиереев, которые напрямую вступили в евхаристическое общение с людьми, не принадлежащими вообще Христовой Церкви".
"Мне как архиерею тоже приходилось бывать в Греции, общаться со своими собратьями. Я знаю, что там совершенно разные были мнения по украинскому вопросу. Но однажды меня один из элладских митрополитов шокировал своим признанием. Он сказал, что "вы знаете, в жизни Церкви политика всегда играла огромную роль, и мы должны смотреть, какова сегодня политическая конъюнктура, и этой конъюнктурой, соответственно, пользоваться для решения тех или иных вопросов, которые сегодня стоят перед нашей Церковью". Я считаю эту позицию не соответствующей преданию Церкви, циничной даже в какой-то степени", - отметил иерарх.
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
9 ноября, 13:13Религия и мировоззрение
В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Он пояснил, что подобная позиция сегодня "наносит удар" по многим верующим на Украине, которые "всегда принадлежали к Христовой Церкви и против которых, к сожалению, поднял свою голову раскольник Филарет и теперь уже умноженные им его адепты".
"Конечно же, то, каким образом мы будем, ориентируясь на каноны Церкви, принимать то или иное решение, зависит от нашего священноначалия. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, есть несколько подходов, но все они должны быть направлены, с одной стороны, на то, чтобы правда была все-таки на первом месте, а с другой стороны, чтобы все-таки и вреда Церкви не было", - заключил представитель РПЦ.
Ранее замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости о том, что "если считать, что сослужение литургии с патриархом Варфоломеем означает признание "ПЦУ", то требовалось бы прекратить общение со всеми предстоятелями поместных православных церквей". Однако в Русской церкви считают, что какие-то ответные меры нужно принимать в случае, если есть конкретное, а не косвенное, признание украинских раскольников: "например, посредством послания (поздравительного – ред.) или сослужения".
Патриарх Александрийский Феодор II
12 ноября, 22:02Религия и мировоззрение
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
300100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГрециярелигия
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Затулин рассказал о поведении греческих депутатов на Ассамблее православия
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния