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РИА Новости

Эд Ширан бесплатно выступил на вечеринке дочери знаменитого повара

23:58 18.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи пригласил Эда Ширана выступить на вечеринке, посвященной совершеннолетию его дочери Тилли, сообщает Metro.
Ей исполнилось 18 лет еще 8 ноября, но праздник было решено устроить на прошедших выходных. Одними из гостей стали Бруклин и Ромео Бекхэм — дети Дэвида и Виктории.
Семья повара арендовала ночной клуб в Лондоне, чтобы устроить вечеринку в стиле "агента 007". В какой-то момент на сцене появился Эд Ширан с новой короткой стрижкой, спел пять хитов, а потом исполнил Happy Birthday для Тилли.
Как пишет издание, ранее сообщалось, что Рамзи был готов заплатить знаменитому музыканту 650 тысяч долларов (обычно именно столько он получает за выступления на частных мероприятиях), но в результате Ширан сделал "одолжение" и выступил бесплатно.
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