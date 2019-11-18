Эд Ширан бесплатно выступил на вечеринке дочери знаменитого повара

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи пригласил Эда Ширана выступить на вечеринке, посвященной совершеннолетию его дочери Тилли, . Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи пригласил Эда Ширана выступить на вечеринке, посвященной совершеннолетию его дочери Тилли, сообщает Metro.

Ей исполнилось 18 лет еще 8 ноября, но праздник было решено устроить на прошедших выходных. Одними из гостей стали Бруклин и Ромео Бекхэм — дети Дэвида и Виктории.

Семья повара арендовала ночной клуб в Лондоне, чтобы устроить вечеринку в стиле "агента 007". В какой-то момент на сцене появился Эд Ширан с новой короткой стрижкой, спел пять хитов, а потом исполнил Happy Birthday для Тилли.