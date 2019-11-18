Испанский суд подтвердил, что закрыл дело украинского олигарха Фирташа

МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испанский суд закрыл дело, в котором фигурировал в качестве обвиняемого украинский олигарх Дмитрий Фирташ, выдачи которого Испания безуспешно добивалась от Австрии, подтвердили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
"Следственный суд №21 Барселоны закрыл дело, сейчас ждут обжалования", - заявили в пресс-службе суда.
Ранее о закрытии дела сообщило издание El Español. Суд велся в отношении 17 человек по подозрению в связях с отмыванием денег ОПГ Семена Могилевича. Как заявил судья Игнасио Санчес, слова которого приводило издание, полученные материалы следствия "основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых".
Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.
В 2016 году испанский суд выдал европейских ордер на арест Фирташа на основании связей с преступной группировкой и отмыванием денег, однако в 2017 году австрийский суд ему отказал. Защита Фирташа в феврале этого года обратилась в барселонский суд с ходатайством о закрытии дела, поскольку ордер на арест был выдан на точно тех же основаниях, на которых базируется обвинение ФБР, и без каких-либо доказательств его участия "в контроле, управлении или надзоре" за структурой, предположительно созданной в Испании для отмывания денег ОПГ.
Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию Фирташа в США.