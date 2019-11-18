Испанский суд подтвердил, что закрыл дело украинского олигарха Фирташа

Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.

В 2016 году испанский суд выдал европейских ордер на арест Фирташа на основании связей с преступной группировкой и отмыванием денег, однако в 2017 году австрийский суд ему отказал. Защита Фирташа в феврале этого года обратилась в барселонский суд с ходатайством о закрытии дела, поскольку ордер на арест был выдан на точно тех же основаниях, на которых базируется обвинение ФБР, и без каких-либо доказательств его участия "в контроле, управлении или надзоре" за структурой, предположительно созданной в Испании для отмывания денег ОПГ.