Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T17:09Z
https://ria.ru/20191118/1561081125.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

В Симферополе водителя, сбившего собаку, на год лишили прав

17:09 18.11.2019
947
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Жителя Симферополя, сбившего собаку и оставившего место ДТП, на год лишили водительских прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД РФ.
Инцидент произошел 13 ноября на одном из проспектов города.
"Установлено, что мужчина, находясь за рулем автомобиля Nissan, сбил собаку, после чего оставил место ДТП. По результатам проведенной проверки в отношении водителя был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения", - сказали в пресс-службе.
Мужчина с ружьем
13 ноября, 13:41
Житель Татарстана получил 180 часов исправительных работ за убийство собаки
В ведомстве отметили, что решением местного суда мужчину лишили водительских прав на год.
По словам очевидцев, инцидент произошел вблизи школы на глазах у детей. По данным зоозащитников, щенок был вовремя доставлен в ветклинику с переломами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
27010319
Обсудить 0
МВД РФСимферопольПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Водителю, зарезавшему пешехода в Мытищах, предъявили обвинение в убийстве
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Молоточек судьи
Стрелявший в полицейского в Москве грабитель получил 13 лет колонии
Рыболовецкое судно Норд
В МИД не ждут, что Киев в ответ на возвращение кораблей ВМС отдаст "Норд"
Сотрудник полиции
Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину
Высокоскоростной поезд Сапсан
В РЖД прокомментировали информацию о взломе системы WIFI поезда "Сапсан"
Сотрудник полиции
Подполковник полиции в уральском городе сбил женщину насмерть
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Испанский суд подтвердил, что закрыл дело украинского олигарха Фирташа
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Кубани проверяют данные о конфликте между садоводами и охотниками
Утилизация использованных батареек
Эколог оценил российский рынок переработки батареек в 40 миллиардов рублей
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Медсестра в маске
В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, в каких случаях пользуется московским метро
Верблюд в зимнем пейзаже
Прокуратура в Тюмени проверит данные о замерзающем на цепи верблюде
Автомобиль скорой помощи
СК опроверг информацию о скорой под Смоленском, которую вызывали 1,5 часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния