В Симферополе водителя, сбившего собаку, на год лишили прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Жителя Жителя Симферополя , сбившего собаку и оставившего место ДТП, на год лишили водительских прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД РФ.

Инцидент произошел 13 ноября на одном из проспектов города.

"Установлено, что мужчина, находясь за рулем автомобиля Nissan, сбил собаку, после чего оставил место ДТП. По результатам проведенной проверки в отношении водителя был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что решением местного суда мужчину лишили водительских прав на год.