МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов в стране.
"Вчера в Белоруссии состоялось важное событие - очередные парламентские выборы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить белорусских друзей с их успешным проведением", - сказал Лавров по итогам коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.
"На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссии Содружества независимых государств и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан", - отметил министр.
Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября, в 110 округах были избраны 110 депутатов. Явка на голосовании превысила 77%.