Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов

"На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссии Содружества независимых государств и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан", - отметил министр.