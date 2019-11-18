Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T18:46Z
https://ria.ru/20191118/1561081097.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156108/80/1561088045_0:0:1334:750_1036x0_80_0_0_b534d32ddacf7d6a747a8b97afb7e80f.jpg
РИА Новости

Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов

17:09 18.11.2019 (обновлено: 18:46 18.11.2019)
158
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов в стране.
"Вчера в Белоруссии состоялось важное событие - очередные парламентские выборы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить белорусских друзей с их успешным проведением", - сказал Лавров по итогам коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.
Логотип ОБСЕ
15:41
ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии
"На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссии Содружества независимых государств и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан", - отметил министр.
Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября, в 110 округах были избраны 110 депутатов. Явка на голосовании превысила 77%.
300002
Обсудить 1
Парламентские выборы в БелоруссииСергей ЛавровБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Испанский суд подтвердил, что закрыл дело украинского олигарха Фирташа
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Спецназ в Тбилиси оттеснил оппозиционеров от здания парламента
Медсестра в маске
В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Рыболовецкое судно Норд
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Предложение по мораторию на РСМД в Европе остается в силе, заявил Лавров
Парламентские выборы в Белоруссии
Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Москва и Минск не будут корректировать дорожную карту по союзному договору
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассмотрит возможность выступить на слушаниях по делу об импичменте
Молоточек судьи
Стрелявший в полицейского в Москве грабитель получил 13 лет колонии
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Медведев и Румас обсудят взаимодействие в торгово-экономической сфере
Верблюд в зимнем пейзаже
Прокуратура в Тюмени проверит данные о замерзающем на цепи верблюде
Флаг Украины
Украина вышла из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко назвал попытки привлечь его к ответственности провокацией
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния