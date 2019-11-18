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РИА Новости

Спецназ в Тбилиси оттеснил оппозиционеров от здания парламента

17:08 18.11.2019 (обновлено: 18:19 18.11.2019)
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© Фото : Sputnik GeorgiaВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© Фото : Sputnik Georgia
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Спецназ в столице Грузии оттеснил оппозиционеров от здания парламента, сейчас правоохранители пытаются освободить проезжую часть проспекта Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Водометы больше не применяются. Большинство митингующих переместились в главный двор парламента, где выступают у микрофона.
Бригады спецназа все еще находятся на прилегающей к парламенту территории. Они пытаются оттеснить митингующих с проезжей части. Словесные перепалки между сотрудниками полиции и митингующими продолжаются. Оппозиционеры и их сторонники не планируют расходиться.
Разгон демонстрантов в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AFP 2019 / Vano Shlamov

К зданию выдвинулся спецназ.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Сначала силовые методы не применялись.

Акции протеста в Тбилиси
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

Акции протеста в Тбилиси
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

Акции протеста в Тбилиси
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© REUTERS / Irakli Gedenidze

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

Акции протеста в Тбилиси
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

Сотрудники полиции задерживают сторонника оппозиции во время акции протеста в Тбилиси
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© REUTERS / Irakli Gedenidze

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Акции протеста в Тбилиси
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
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Протесты в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
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