Спецназ в Тбилиси оттеснил оппозиционеров от здания парламента

Бригады спецназа все еще находятся на прилегающей к парламенту территории. Они пытаются оттеснить митингующих с проезжей части. Словесные перепалки между сотрудниками полиции и митингующими продолжаются. Оппозиционеры и их сторонники не планируют расходиться.