Трамп рассмотрит возможность выступить на слушаниях по делу об импичменте

"Она также сказала, что я могу это сделать письменно. Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится. Чтобы конгресс мог снова сосредоточиться, я это подробно рассмотрю!" - написал Трамп.