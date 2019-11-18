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РИА Новости

Трамп рассмотрит возможность выступить на слушаниях по делу об импичменте

17:07 18.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.
Трамп напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила по ТВ, чтобы президент ответил на обвинения против него на слушаниях.
"Она также сказала, что я могу это сделать письменно. Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится. Чтобы конгресс мог снова сосредоточиться, я это подробно рассмотрю!" - написал Трамп.
Демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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