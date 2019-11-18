Водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, арестовали

"По ходатайству следователя следственного отдела по городском округе Мытищи ГСУСК России по Московской области судом в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.

Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть

Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть

По данным следствия, днем 16 ноября в Мытищах на проезжей части дороги между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом произошел конфликт. В результате водитель через открытое окно автомобиля нанес пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте.