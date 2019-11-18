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РИА Новости

Водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, арестовали

17:03 18.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля, который напал с ножом на пешехода в Мытищах, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городском округе Мытищи ГСУСК России по Московской области судом в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Холодное оружие
Вчера, 12:10
Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть
По данным следствия, днем 16 ноября в Мытищах на проезжей части дороги между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом произошел конфликт. В результате водитель через открытое окно автомобиля нанес пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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