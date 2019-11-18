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РИА Новости

В РЖД прокомментировали информацию о взломе системы WIFI поезда "Сапсан"

17:00 18.11.2019 (обновлено: 17:11 18.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Высокоскоростной поезд "Сапсан" . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РЖД проведут расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi "Сапсан", но отмечают, что на сервере информационно-развлекательной системы этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии.
Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов.
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"РЖД проведет технологическое расследование заявления о взломе системы высокоскоростного поезда "Сапсан". При этом необходимо отметить, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРС) поездов "Сапсан" не хранятся персональные данные пассажиров", - сообщили в пресс-службе в понедельник.
Там отметили, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный контент: новости ОАО "РЖД", фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.
"Эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью ОАО "РЖД" или другими внутренними сервисами управления в поезде, он разработан исключительно для развлекательной и информационной тематики и не хранит никаких конфиденциальных данных клиентов", - отметили в РЖД.
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