В РЖД прокомментировали информацию о взломе системы WIFI поезда "Сапсан"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РЖД проведут расследование утверждений о взломе системы Wi-Fi " Сапсан ", но отмечают, что на сервере информационно-развлекательной системы этих поездов не хранятся персональные данные пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе железнодорожной монополии.

Ранее в интернете появился пост пассажира, который написал, что ехал на "Сапсане" из Санкт-Петербурга в Москву, взломал Wi-Fi в поезде и смог получить доступ к информации о пассажирах этого и предыдущих рейсов.

"РЖД проведет технологическое расследование заявления о взломе системы высокоскоростного поезда "Сапсан". При этом необходимо отметить, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРС) поездов "Сапсан" не хранятся персональные данные пассажиров", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Там отметили, что мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный контент: новости ОАО "РЖД", фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.