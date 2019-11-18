Путин и Макрон провели телефонный разговор

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает пресс-служба Кремля.
О встрече "нормандской четверки" по Донбассу
Главными темами разговора стали ситуация на Украине и саммит в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже. Так, Путин и Макрон пришли к единому мнению, что встреча должна способствовать скорейшей и окончательной реализации Минских соглашений.
Лидеры отметили необходимость выполнения Киевом обязательств по внутриукраинскому урегулированию: "прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", заявила пресс-служба.
О задержанных кораблях Украины
Кроме того, президент России сообщил Макрону о передаче Киеву катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", задержанных в прошлом ноябре в районе Керченского пролива за нарушение российской государственной границы.
О Сирии
Также в телефонном разговоре главы двух государств затронули ситуацию в Сирии.
"Условлена дальнейшая координация по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе", — говорится в сообщении.
Путин и Макрон обсудили начавшуюся 4 ноября работу Конституционного комитета под эгидой ООН и договорились продолжить контакты на различных уровнях.