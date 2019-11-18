Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T18:21Z
https://ria.ru/20191118/1561080067.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156105/71/1561057113_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_43394d94ad2f67278f88aac8d968f406.jpg
РИА Новости

У здания парламента в Тбилиси сотовая связь и интернет работают с перебоями

16:56 18.11.2019 (обновлено: 18:21 18.11.2019)
111
© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Сотовая связь и интернет работают с перебоями у здания парламента в Тбилиси, где спецназ разгоняет протестующих, передает корреспондент РИА Новости
Сотовая связь несколько раз отключалась, интернет также работает с перебоями. Эту информацию подтвердили многие митингующие, которые все еще находятся на территории парламента, где спецназ пытается освободить территорию от участников акции протеста.
В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси. Спецназ выдвинулся к центральному входу парламента, сначала силовые методы не применялись.
Разгон демонстрантов в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AFP 2019 / Vano Shlamov

К зданию выдвинулся спецназ.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Сначала силовые методы не применялись.

Акции протеста в Тбилиси
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

Акции протеста в Тбилиси
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

Акции протеста в Тбилиси
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© REUTERS / Irakli Gedenidze

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

Акции протеста в Тбилиси
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

Сотрудники полиции задерживают сторонника оппозиции во время акции протеста в Тбилиси
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© REUTERS / Irakli Gedenidze

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Акции протеста в Тбилиси
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
16:42
Спецназ в Тбилиси освободил ряд заблокированных входов в парламент
201000
Обсудить 1
Протесты в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Спецназ в Тбилиси освободил ряд заблокированных входов в парламент
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Спецназ в Тбилиси оттеснил оппозиционеров от здания парламента
Спецназ в Тбилиси движется к заблокированному зданию парламенту и оттесняет протестующих
Спецназ в Тбилиси применил водометы для разгона протестующих
Спецназ в Тбилиси движется к заблокированному зданию парламенту и оттесняет протестующих
В Тбилиси спецназ выдвинулся к зданию парламента
Учебно-боевой самолет Як-130 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
Ми-38, беспилотный вертолет и "Пищаль-ПРО": новинки Dubai Airshow 2019
Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
Все входы в грузинский парламент разблокировали
Флаг Украины
Украина вышла из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
Спецназ в Тбилиси движется к заблокированному зданию парламенту и оттесняет протестующих
К зданию парламента в Тбилиси выдвинулись новые силы спецназа
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Возле грузинского парламента задержали более 15 митингующих
Акции протеста в Тбилиси
Разгон демонстрантов в Тбилиси
Акции протеста в Тбилиси
Грузинская оппозиция пообещала продолжить пикетировать парламент
Разгон митинга в Тбилиси
Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Пантелеев Валентин Федорович
СМИ сообщили о смерти одного из создателей отечественных систем ПРО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния