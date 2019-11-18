У здания парламента в Тбилиси сотовая связь и интернет работают с перебоями

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Сотовая связь и интернет работают с перебоями у здания парламента в Сотовая связь и интернет работают с перебоями у здания парламента в Тбилиси , где спецназ разгоняет протестующих , передает корреспондент РИА Новости

Сотовая связь несколько раз отключалась, интернет также работает с перебоями. Эту информацию подтвердили многие митингующие, которые все еще находятся на территории парламента, где спецназ пытается освободить территорию от участников акции протеста.

В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси. Спецназ выдвинулся к центральному входу парламента, сначала силовые методы не применялись.