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РИА Новости

СМИ сообщили о смерти одного из создателей отечественных систем ПРО

17:01 18.11.2019 (обновлено: 17:50 18.11.2019)
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© Фото : РТИ им. А.Л. МинцаПантелеев Валентин Федорович
Пантелеев Валентин Федорович
© Фото : РТИ им. А.Л. Минца
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Один из создателей отечественных систем противоракетной обороны, Валентин Пантелеев, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник из близкого окружения конструктора.
"Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной", — сказал собеседник агентства.
Пантелеев участвовал в разработке радиолокационных средств ПРО. С его помощью были разработаны и созданы многоканальная радиолокационная станция ЦСО-С и многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона "Дон-2Н". Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени и "Знак Почета".
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МоскваРоссияБезопасностьОбщество
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