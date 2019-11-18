СМИ сообщили о смерти одного из создателей отечественных систем ПРО

"Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной", — сказал собеседник агентства.

Пантелеев участвовал в разработке радиолокационных средств ПРО. С его помощью были разработаны и созданы многоканальная радиолокационная станция ЦСО-С и многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона "Дон-2Н". Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени и "Знак Почета".