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РИА Новости

Российские зрители увидят "Детское Евровидение-2019" в прямом эфире

16:49 18.11.2019
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© Фото : пресс-служба Детского евровиденияТатьяна Меженцева и Денберел Ооржака
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржака
© Фото : пресс-служба Детского евровидения
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Телеканал НТВ покажет прямую трансляцию финального этапа международного конкурса "Детское Евровидение-2019", который пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.
Россию в этом году представит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой. Ребята – студенты Академии Игоря Крутого. Демберел знаком телезрителям НТВ по суперсезону вокального шоу "Ты супер!", победителем которого он стал в этом году. Девятилетняя Таня Меженцева выступила автором идеи конкурсной песни "Время для нас" и соавтором слов.

"У ребят хорошая песня, она мне нравится. В ней есть эмоции, она удобно написана для того, чтобы показать вокальные данные Тани и Денберела, легко запоминается", - считает народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

Комментировать шоу в Москве будут ведущие телеканала НТВ Вадим Такменев и Лера Кудрявцева. В Польше будет работать Анастасия Пак, соведущая Вадима Такменева по проекту "Ты супер!"
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Проголосовать онлайн за российский дуэт можно будет начиная с пятницы 22 ноября с 22.00 по московскому времени. На странице конкурса "Детское Евровидение-2019" размещены видеоклипы всех 19 участников. По правилам, проголосовать можно не менее чем за трех исполнителей.
Как пояснил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, половину итоговой оценки, которую получат конкурсанты, – это голоса интернет-пользователей.
Онлайн-голосование будет закрыто перед прямой трансляцией шоу в воскресенье, 24 ноября, в 18.00 мск, а затем снова откроется после исполнения последней песни. У пользователей будет 15 минут, чтобы повторно отдать свой голос. Как всегда, в конкурсе победит песня, которая наберет наибольшее количество баллов.
Шоу начнется в 18.00 по московскому времени.
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Детское "Евровидение"Тимур ВайнштейнИгорь КрутойНТВ (телеканал)ПольшаРоссияОбщество
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