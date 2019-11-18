Российские зрители увидят "Детское Евровидение-2019" в прямом эфире

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Телеканал Телеканал НТВ покажет прямую трансляцию финального этапа международного конкурса "Детское Евровидение-2019", который пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

Россию в этом году представит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой. Ребята – студенты Академии Игоря Крутого. Демберел знаком телезрителям НТВ по суперсезону вокального шоу "Ты супер!", победителем которого он стал в этом году. Девятилетняя Таня Меженцева выступила автором идеи конкурсной песни "Время для нас" и соавтором слов.

"У ребят хорошая песня, она мне нравится. В ней есть эмоции, она удобно написана для того, чтобы показать вокальные данные Тани и Денберела, легко запоминается", - считает народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

Комментировать шоу в Москве будут ведущие телеканала НТВ Вадим Такменев и Лера Кудрявцева. В Польше будет работать Анастасия Пак, соведущая Вадима Такменева по проекту "Ты супер!"

Проголосовать онлайн за российский дуэт можно будет начиная с пятницы 22 ноября с 22.00 по московскому времени. На странице конкурса "Детское Евровидение-2019" размещены видеоклипы всех 19 участников. По правилам, проголосовать можно не менее чем за трех исполнителей.

Как пояснил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн , половину итоговой оценки, которую получат конкурсанты, – это голоса интернет-пользователей.

Онлайн-голосование будет закрыто перед прямой трансляцией шоу в воскресенье, 24 ноября, в 18.00 мск, а затем снова откроется после исполнения последней песни. У пользователей будет 15 минут, чтобы повторно отдать свой голос. Как всегда, в конкурсе победит песня, которая наберет наибольшее количество баллов.