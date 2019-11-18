Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика

"Мы движемся эволюционным путем. Для того чтобы что-либо запрещать, надо сначала создать условия, создать соответствующие перерабатывающие мощности. Также не надо забывать, что вся эта пластиковая посуда, пакеты - это в той или иной степени производная от нефтяной и газовой промышленности. Это рабочие места, это заводы и так далее. Речь сегодня не идет о том, чтобы запретить те или иные производственные мощности", - сказал Кобылкин журналистам.