Минприроды выступило за эволюционный путь в вопросе отказа от пластика

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В вопросе отказа от одноразового пластика надо двигаться эволюционным путем, его производство связано с работой предприятий нефтегазового сектора, которые могут пострадать от подобных запретов, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Ранее российское отделение Greenpeace обратилось к Кобылкину с письмом, в котором предложены меры по сокращению использования пластика, особенно одноразового. Речь идет о пакетах, контейнерах для продуктов и пластиковой посуде, столовых приборах, ватных палочках, влажных салфетках, трубочках для напитков, палочках для воздушных шаров и палочках для конфет.
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"Мы движемся эволюционным путем. Для того чтобы что-либо запрещать, надо сначала создать условия, создать соответствующие перерабатывающие мощности. Также не надо забывать, что вся эта пластиковая посуда, пакеты - это в той или иной степени производная от нефтяной и газовой промышленности. Это рабочие места, это заводы и так далее. Речь сегодня не идет о том, чтобы запретить те или иные производственные мощности", - сказал Кобылкин журналистам.