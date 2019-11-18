Спецназ в Тбилиси освободил ряд заблокированных входов в парламент

В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси. Спецназ выдвинулся к центральному входу парламента, сначала силовые методы не применялись.

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.