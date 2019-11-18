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РИА Новости

Спецназ в Тбилиси освободил ряд заблокированных входов в парламент

16:42 18.11.2019 (обновлено: 18:21 18.11.2019)
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© Sputnik GeorgiaВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© Sputnik Georgia
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Спецназ в Грузии освободил некоторые входы в парламент, которые были заблокированы оппозиционерами, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько бригад спецназа окружили все здание парламента, они действуют поэтапно. Правоохранители все еще используют водометы, чтобы до конца очистить территорию, прилегающую к зданию законодательного органа. Митингующие призывают спецназ остановиться.
В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси. Спецназ выдвинулся к центральному входу парламента, сначала силовые методы не применялись.
Разгон демонстрантов в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AFP 2019 / Vano Shlamov

К зданию выдвинулся спецназ.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Сначала силовые методы не применялись.

Акции протеста в Тбилиси
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

Акции протеста в Тбилиси
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Vano Shlamov

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

Акции протеста в Тбилиси
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
© REUTERS / Irakli Gedenidze

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

Акции протеста в Тбилиси
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
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© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

Сотрудники полиции задерживают сторонника оппозиции во время акции протеста в Тбилиси
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© REUTERS / Irakli Gedenidze

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

Акции протеста в Тбилиси
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
1 из 10

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
2 из 10

К зданию выдвинулся спецназ.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
3 из 10

Сначала силовые методы не применялись.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
4 из 10

Позже в ход пошли дубинки и водометы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.

© AFP 2019 / Vano Shlamov
6 из 10

С проспекта Руставели к парламенту направили подкрепление.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
8 из 10

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.

© Sputnik / Александр Шаламов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
10 из 10

"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
15:28
В Тбилиси полиция начала разбирать палатки митингующих
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