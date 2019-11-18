Фотовыставка, посвященная деревянным храмам Кенозерья, открылась в Москве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Артем Буденный. Фотовыставка о деревянных храмах Русского Севера "Наследие Кенозерья" открылась в Палатах Аверкия Кириллова в Москве и будет работать до 24 ноября, сообщают организаторы.

Автор работ - фотограф Константин Гончаров - организовал выставку по итогам экспедиции в Кенозерский национальный парк: 40 черно-белых фотографий расскажут о деревянных храмах в заповедном уголке России.

"Кенозерье - это уникальный природно-исторический район Русского Севера. Благодаря удаленности и труднодоступности этого места там сохранилось более 30 памятников деревянного зодчества - православных храмов и часовен", - рассказал РИА Новости Константин Гончаров.

"Живописно и таинственно", по словам фотографа, выглядят храмы Кенозерья, ведь жители строили деревни и храмы у берегов озер, а после бросили их, переселившись в города. Посетители выставки увидят запечатленную часовню Рождества Пресвятой Богородицы 1804 года, которая "спряталась в густом лесу, на месте полностью исчезнувшей деревни Тамбич-Лахта". Другой храм - часовня Иоанна Крестителя - был возведен в 1803 году в деревне Горбачиха, "на месте которой сохранилась всего пара ветхих избенок". А "величавый и изящный" храмовый комплекс Почезерского погоста, по словам фотографа, "создавали мастера плотницкого дела в течение 18-19 веков".

© Константин Гончаров Ансамбль Почозерского погоста, XVIII – XIX вв. дер. Филипповская, Кенозерский национальный парк © Константин Гончаров Ансамбль Почозерского погоста, XVIII – XIX вв. дер. Филипповская, Кенозерский национальный парк

Гости выставки смогут прослушать лекции о культурных традициях, народных ремеслах и исчезающих фольклорных памятниках Русского Севера. Кроме фотографий на выставке можно увидеть фрагменты отреставрированных "небес" храмов и часовен Кенозерья. "Наследие Кенозерья" – часть авторского фотопроекта "Деревянные храмы русского севера. Возрождение". Ранее в Москве в рамках проекта прошла фотовыставка "Деревянные храмы Русского Севера. Каргополь", а также был создан сайт, посвященный деревянным храмам Русского Севера.

"Фотопроект "Деревянные храмы Русского Севера. Возрождение" - это плод многолетних размышлений о бытовой, творческой и духовной сторонах жизни обитателей северных районов нашей станы и попытка привлечь Ваше внимание к трагической судьбе уникального гуманитарного пласта нашей истории", - рассказывает Гончаров.

Фотограф Константин Гончаров провел детство и юность "в глухой северной деревеньке близ Переславля-Залесского". "Прекрасная и суровая природа Русского Севера стали неотъемлемой частью моей жизни. Увядание самобытных деревенских традиций, постепенное исчезновение редчайших архитектурных памятников деревянного зодчества - северных православных храмов - бездумное, обывательское отношение к хрупкой северной природе - эти печальные наблюдения красной нитью проходят по моей судьбе", - рассказал он о причинах, побудивших его привлечь внимание к теме разрушения деревянных храмов Русского Севера.

Выставка проходит при поддержке Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Кенозерского национального парка, радиостанции "ВЕРА" и волонтерского проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера".