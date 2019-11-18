К зданию парламента в Тбилиси выдвинулись новые силы спецназа

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Новые силы спецназа выдвинулись с проспекта Руставели к входу в парламента, чтобы разогнать акцию оппозиционеров, пикетирующих здание, передает РИА Новости.

Бригада спецназа располагалась у здания оперы и театра. Они выдвинулись к главному входу парламента, где при помощи водометов уже начали разгонять участников акции протеста. Митингующие отказываются расходиться. Правоохранители предупреждают участников пикета о разгоне и призывают разойтись.