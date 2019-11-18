СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

"Под этой суммой подразумевается только лизинг", — уточнил он.
23 сентября, 10:04МС-21 и SSJ100 получат российскую операционную систему реального времени
По словам представителя корпорации "Иркут", где собираются первые опытные самолеты МС-21, изначальная цена одного лайнера, установленная производителем, составляет 97,9 миллиона долларов. Стоимость 175 самолетов по каталожной цене — 17,1 миллиарда долларов, что почти в два раза превышает итоговую сумму твердых контрактов, указывается в статье.
В свою очередь, заместитель директора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин отметил, что государство использует ценовое стимулирование, чтобы авиаперевозчики покупали российские самолеты.
Ранее стало известно, что Объединенная авиационная корпорация (ОАК) за счет международной кооперации собирается довести ежегодное производство МС-21 до 120 самолетов.
17 сентября, 16:30Опубликовано видео первой посадки российского МС-21 за рубежом