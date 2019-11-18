Спецназ в Тбилиси применил водометы для разгона протестующих

"Водомет несколько раз пустил струи воды. Это вызвало раздражение митингующих. Спецназ все еще пытается разогнать. Участники акции просят правоохранителей не применять силу", - передает телеканал " Рустави 2 ".

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.