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РИА Новости

В Свердловской области один человек погиб при столкновении двух автомобилей

16:30 18.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и трое, в том числе подросток, пострадали при столкновении автомобилей Volvo и Mitsubishi Lancer на 37 километре автодороги Камышлов-Сухой Лог в Свердловской области, сообщает в понедельник управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло около 10.00 (8.00 мск).
"Сорокалетняя женщина, управляя автомобилем Volvo, допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 50-летнего мужчины. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в Сухоложскую районную больницу были доставлены водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi - две женщины 1972 и 1974 годов рождения, а также 15-летний мальчик, который в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении", - говорится в сообщении.
Впоследствии одна из пассажирок Mitsubishi - 45-летняя женщина - от полученных травм скончалась в больнице. У второй женщины диагностированы переломы бедра и предплечья. Мальчик был госпитализирован с переломом ключицы.
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Водитель Volvo травм не получила, от медицинской помощи она отказалась.
По предварительным данным, 40-летняя екатеринбурженка, которая находилась за рулем иномарки Volvo, отвлеклась на звонок сотового телефона, уточняет автоинспекция.
Сотрудники ГИБДД установили, что пострадавшие и погибшая женщина являются жителями города Камышлов, ездили в Сухой Лог на обследование ребенка в больнице. Состояние опьянения у водителей автомобилей не установлено. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности.
На местах ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые процессуальные действия, замеры, установили личности участников дорожно-транспортных происшествий. Сейчас по фактам ДТП проводятся проверки, отмечает управление.
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ГИБДД МВД РФСвердловская областьПроисшествия
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