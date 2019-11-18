Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ

МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава наблюдательной миссии Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время прошедших парламентских выборов в Белоруссии ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.

"Мы стали свидетелями ряда серьезных ограничений в отношении основополагающих свобод, которые закреплены в национальном законодательстве. Речь идет о тех, которые гарантируются конституцией", - сказала Йонкер в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Она напомнила, что Белоруссия как член ОБСЕ обязалась содействовать и защищать демократические свободы и права человека.

Глава миссии заявила о пробелах и нестыковках в избирательном праве, проблемах в сфере регистрации политических партий, проведения общественных мероприятий и уголовного преследования за клевету. "Ограничения и цензура - серьезный вопрос", - добавила она.

Йонкер также отметила проблемы и ограничения, с которыми сталкивались журналисты, и констатировала высокую долю государственных СМИ в белорусском медиапространстве.

Она добавила, что студенты и учителя принуждались к участию в мероприятиях в рамках выборов и в голосовании. "Также мы отметили недостатки по осуществлению избирательного процесса в день выборов", - сказала она, отметив доминирование в избирательных комиссиях представителей госструктур. Йонкер сказала, что это "подрывало беспристрастность и общественное доверие".