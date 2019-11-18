Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T16:27Z
https://ria.ru/20191118/1561077666.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147663/52/1476635257_0:481:2786:2048_1036x0_80_0_0_920ea775a8e1bcb26ff588e3c5d3810b.jpg
РИА Новости

Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ

16:27 18.11.2019
624
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время прошедших парламентских выборов в Белоруссии ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
"Мы стали свидетелями ряда серьезных ограничений в отношении основополагающих свобод, которые закреплены в национальном законодательстве. Речь идет о тех, которые гарантируются конституцией", - сказала Йонкер в понедельник на пресс-конференции в Минске.
Парламентские выборы в Белоруссии
15:46
Белоруссия не учла предыдущие рекомендации по выборам, заявили в ОБСЕ
Она напомнила, что Белоруссия как член ОБСЕ обязалась содействовать и защищать демократические свободы и права человека.
Глава миссии заявила о пробелах и нестыковках в избирательном праве, проблемах в сфере регистрации политических партий, проведения общественных мероприятий и уголовного преследования за клевету. "Ограничения и цензура - серьезный вопрос", - добавила она.
Йонкер также отметила проблемы и ограничения, с которыми сталкивались журналисты, и констатировала высокую долю государственных СМИ в белорусском медиапространстве.
Логотип ОБСЕ
15:41
ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии
Она добавила, что студенты и учителя принуждались к участию в мероприятиях в рамках выборов и в голосовании. "Также мы отметили недостатки по осуществлению избирательного процесса в день выборов", - сказала она, отметив доминирование в избирательных комиссиях представителей госструктур. Йонкер сказала, что это "подрывало беспристрастность и общественное доверие".
Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября, в 110 округах были избраны 110 депутатов. Явка на голосовании превысила 77%.
4120036
Обсудить 0
ОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Логотип ОБСЕ
ОБСЕ раскритиковала подсчет голосов на выборах в парламент Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. 18 ноября 2019
Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Минске прокомментировали активность НАТО на границе с Белоруссией
Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
Парламентские выборы в Белоруссии
Выборы в парламент Белоруссии были неконкурентными, заявили в ПА ОБСЕ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Медведев и Румас обсудят взаимодействие в торгово-экономической сфере
Спецназ в Тбилиси движется к заблокированному зданию парламенту и оттесняет протестующих
Спецназ в Тбилиси применил водометы для разгона протестующих
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии оценил перспективы союзных отношений с Россией
Парламентские выборы в Белоруссии
Белоруссия не учла предыдущие рекомендации по выборам, заявили в ОБСЕ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Клишас обвинил США и Украину в попытках заигрывать с идеями нацизма
Сотрудники полиции Венесуэлы
В Венесуэле неизвестные открыли огонь по группе подростков на вечеринке
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук возглавил в Раде объединение по диалогу "нормандской четверки"
Николай Герасименко
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
18:54Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
18:49Парламент Грузии восстановил работу после разгона протестующих
18:46Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
Лента новостейМолния