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РИА Новости

Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране

16:20 18.11.2019 (обновлено: 16:37 18.11.2019)
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© AP PhotoАкция протеста в Исхафане
Акция протеста в Исхафане
© AP Photo
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней, заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"В течение сегодняшнего и завтрашнего дня, вероятно, проблема с интернетом в различных местах решится", - приводятся слова Рабии в Telegram-канале правительства.
Как передает корреспондент РИА Новости в Тегеране, проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом. Воспользоваться поисковыми системами Google или Yandex не получается, то же касается сайтов с доменом .com, а также других стран.
В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране. Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.
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В свою очередь, агентство ISNA со ссылкой на осведомлённый источник в министерстве информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщила в воскресенье, что доступ к интернету ограничен по распоряжению высшего совета национальной безопасности страны.
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