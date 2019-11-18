Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране

ТЕГЕРАН/МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом в Проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней, заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии

"В течение сегодняшнего и завтрашнего дня, вероятно, проблема с интернетом в различных местах решится", - приводятся слова Рабии в Telegram-канале правительства.

Как передает корреспондент РИА Новости в Тегеране, проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом. Воспользоваться поисковыми системами Google или Yandex не получается, то же касается сайтов с доменом .com, а также других стран.

В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране. Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.