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РИА Новости

В Москве пропала журналистка

16:16 18.11.2019 (обновлено: 18:30 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве пропала редактор агентства Интерфакс Маргарита Игнатова, сообщил РИА Новости коллега девушки Георгий Спиров.
Ранее Life.ru со ссылкой на источник написал, что девушку ищут уже вторые сутки. Она отправилась утром 17 ноября в церковь и исчезла. Как рассказала полиции мать журналистки, Игнатова не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона.

"Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет", — рассказал Спиров.

Он добавил, что попросил маму журналистки держать редакцию в курсе поисков дочери.
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