Хозяину толстого кота предложили вручить премию "Звезда Дальнего Востока"

Одна из общественных организаций предложила наградить Галина и учредить специальную номинацию "За доброту". "Премия все-таки вручается за общественно-деловые заслуги. В любом случае, предложение общественности услышано... Если (есть) инициатива расширить формат премии, то можно подумать над этим предложением. Например, в следующем году ввести новую специальную номинацию, которая позволит отмечать общественников, совершивших добрые поступки на территории Дальнего Востока. Полагаю, что победителя в такой номинации можно было бы определять народным голосованием, например, с помощью интернета", - сказал Чернышев.