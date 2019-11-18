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РИА Новости

Хозяину толстого кота предложили вручить премию "Звезда Дальнего Востока"

16:15 18.11.2019 (обновлено: 16:16 18.11.2019)
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© Фото : официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Фото : официальная страница Михаила Галина в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Ради хозяина толстого кота Михаила Галина могут ввести новую номинацию общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Тимур Чернышев.
Одна из общественных организаций предложила наградить Галина и учредить специальную номинацию "За доброту". "Премия все-таки вручается за общественно-деловые заслуги. В любом случае, предложение общественности услышано... Если (есть) инициатива расширить формат премии, то можно подумать над этим предложением. Например, в следующем году ввести новую специальную номинацию, которая позволит отмечать общественников, совершивших добрые поступки на территории Дальнего Востока. Полагаю, что победителя в такой номинации можно было бы определять народным голосованием, например, с помощью интернета", - сказал Чернышев.
Он добавил, что яркий пример дружбы привлек внимание тысяч человек. "Это история не про кота, его владельца и авиаперевозчика, а про человечность, поддержку близких и внимание к своему окружению", - добавил собеседник агентства.
Премия, организаторами которой выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, была учреждена в 2017 году. Во время фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года престижную премию представителям бизнеса, общественности и СМИ вручит вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Ранее Галин написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". Эта история вызвала общественный резонанс. Галин также обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет – всего 370 тысяч миль - на благотворительность.
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
16 ноября, 15:00
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
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Михаил ГалинДальний ВостокАэрофлотРоссияОбщество
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